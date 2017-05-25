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Зулпукаров: "В Кызыл-Кие питьевая вода подается только два часа в день"

Источник:
http://kabar.kg/news/zulpukaro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428066-ru.html

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В 117 селах и 22 городах Кыргызстана начата работа по обеспечению населения питьевой водой

25 мая 2017, 13:07       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. В городе Кызыл-Кие питьевая вода подается только на два часа в день. Об этом депутат Торобай Зулпукаров сказал на заседании Жогорку Кенеша.
"Есть проект решения проблемы, но его реализация задерживается", - сказал депутат, добавив, что соответствующие органы должны обратить внимание на эту проблему.
Зулпукаров попросил дать протокольное поручение профильному комитету Жогорку Кенеша.
В Баткенской области десятки сел остаются без доступа к питьевой воде.

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