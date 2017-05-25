Зулпукаров: "В Кызыл-Кие питьевая вода подается только два часа в день"

25 мая 2017, 13:07 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. В городе Кызыл-Кие питьевая вода подается только на два часа в день. Об этом депутат Торобай Зулпукаров сказал на заседании Жогорку Кенеша.

"Есть проект решения проблемы, но его реализация задерживается", - сказал депутат, добавив, что соответствующие органы должны обратить внимание на эту проблему.

Зулпукаров попросил дать протокольное поручение профильному комитету Жогорку Кенеша.

В Баткенской области десятки сел остаются без доступа к питьевой воде.