Вместе с развитием технологий террористы и преступники находят все новые методы отмывания денег – глава ЕАГ

25 мая 2017, 12:59 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Вместе с развитием технологий террористы и преступники находят все новые методы отмывания денег. Об этом на пресс-конференции в рамках 26-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин.

По его словам, на сегодня в мире ни один эксперт не сможет назвать цифру по нелегальному отмыванию денег и финансированию терроризма. К примеру, теракт в Париже в 2016 году обошелся в 30 тыс евро, два взрыва в Испании обошлись в 3 тыс евро.

"Поэтому здесь можно говорить о каких суммах идет речь. Одно дело террористы, которые исполняют, и другое - это то, кто на этом зарабатывает. Сегодня нет такой экспертной оценки, которая бы сказала объемы такого рода финансирования", - сказал он.

Также Ю.Чиханчин обозначил основные схемы, которые использует преступник.

"Я могу назвать десятки таких схем, но это не будет значить, что они действуют сегодня. Но так как речь идет о финансировании и отмывании денег, то это банки и все другие финорганизации, страховые агентства, адвокаты и нотариусы", - отметил председатель ЕАГ.

Также он сообщил, что преступники в вопросах развития информационного пространства подстраиваются под новшества.

"Идет борьба, и какие бы новые методы мы не выявляли, преступники и террористы будут искать еще новее. Все новые технологии будут использованы, нельзя предугадать их действия", - добавил он.