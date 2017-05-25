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Двое кыргызстанцев выступят на турнире по тайскому боксу "Ambassador's Cup" в Астане

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/dvoe-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428064-ru.html

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25 мая 2017, 13:09       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Двое кыргызстанцев выступят на международном турнире по тайскому боксу "Ambassador's Cup", который пройдет в Астане (Казахстан) сегодня, сообщает пресс-служба Федерации тайского бокса КР.
В турнире также примут участие бойцы из Казахстана и Таиланда.
Кыргызстан представят два бойца - спортсмены Федерации тайского бокса Бекжан Матысаев и Сагынбай уулу Сыргак.
"Бои пройдут по полным правилам тайского бокса - с применением ударов локтями и коленями, и клинчем. Сегодня состоялось взвешивание, все бойцы в весе", - отметили в федерации.

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