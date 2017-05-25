Двое кыргызстанцев выступят на турнире по тайскому боксу "Ambassador's Cup" в Астане

25 мая 2017, 13:09 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Двое кыргызстанцев выступят на международном турнире по тайскому боксу "Ambassador's Cup", который пройдет в Астане (Казахстан) сегодня, сообщает пресс-служба Федерации тайского бокса КР.

В турнире также примут участие бойцы из Казахстана и Таиланда.

Кыргызстан представят два бойца - спортсмены Федерации тайского бокса Бекжан Матысаев и Сагынбай уулу Сыргак.

"Бои пройдут по полным правилам тайского бокса - с применением ударов локтями и коленями, и клинчем. Сегодня состоялось взвешивание, все бойцы в весе", - отметили в федерации.