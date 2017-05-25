Только эффективное международное взаимодействие позволит действенно противостоять росту терроризма и экстремизма, - постпред Кыргызстана в совете ОДКБ А.Мамбетсеитов

25 мая 2017, 12:52 Комментарии

Постоянный и полномочный представитель Кыргызстана в постоянном совете ОДКБ, советник посольства Кыргызстана в России Аман Мамбетсеитов рассказал о вопросах взаимодействия КР и РФ по линии ОДКБ.

- В 2017 году исполняется 25-лет заключению Договора о коллективной безопасности и 15-лет образованию Организации Договора о коллективной безопасности. Наверное, надо подводить какие-то итоги. Как вы оцениваете взаимодействие Кыргызской Республики и Российской Федерации в рамках ОДКБ?

- Да. Как вы отметили, этот год является знаменательным для государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Договор был подписан в Ташкенте (Узбекистан) 15 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Кыргызстан, России, Таджикистана и Узбекистана.

Целесообразность заключения Договора диктовалась появлением и актуализацией новых угроз безопасности государств, таких как терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, нелегальная миграция, транснациональная организованная преступность, которые по степени негативного воздействия на безопасность государств вышли на передний план, объективно требуя необходимости углубления механизмов сотрудничества и взаимопомощи в рамках Договора о коллективной безопасности в сфере военного строительства, также и по другим направлениям сотрудничества.

Договор о коллективной безопасности заключался на пять лет с возможностью дальнейшего продления и в 1999 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном был подписан Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности, на основании которого сформировался новый состав стран-участниц и установлен автоматический порядок продления действия Договора на пятилетние периоды.

Опыт сотрудничества и взаимодействия стран-участниц Договора о коллективной безопасности с момента ее заключения показал, что для эффективной реализации его положений было необходимо из достаточно узкой военно-политической сферы переходить к комплексному обеспечению безопасности государств, разработке механизмов оперативного реагирования на различные угрозы.

Логическим продолжением такого сотрудничества стало подписание Устава Организации Договора о коллективной безопасности 7 октября 2002 года в Кишиневе (Молдова), в соответствии с которым основными целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

За 25 лет с момента подписания Договора и 15 лет существования Организации проделана огромная работа, и сегодня мы можем констатировать, что Организация Договора о коллективной безопасности стала одной из ключевых международных организаций в сфере безопасности в евразийском пространстве. Сегодня с уверенностью можем заявить о том, что ОДКБ за этот период стала влиятельной структурой, завоевавшей авторитет и политический вес в регионе и на международной арене.

Кыргызская Республика в рамках ОДКБ взаимодействует со всеми ее государствами-членами, но особое место в этом вопросе занимает, конечно, сотрудничество и взаимодействие с Россией, которая в силу сложившихся объективных исторических причин является гарантом стабильности и безопасности на обширной территории Евразии и нашим стратегическим партнером. С учетом этого уровень взаимодействия между двумя странами в рамках ОДКБ можно охарактеризовать как самый высокий. Если взять сферу безопасности и обороны, то взаимодействие между Кыргызстаном и Россией осуществляется практически по всем направлениям и на всех уровнях.

В целом, спектр вопросов, по которым сотрудничают наши страны в рамках ОДКБ, очень широкий, и Кыргызстан намерен и в дальнейшем активно развивать взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией и с другими государствами-членами Организации в сфере обеспечения безопасности по всем ее направлениям.

- В настоящее время мы наблюдаем сложную международную обстановку в сфере обеспечения безопасности государств и коллективной безопасности. Что для Кыргызской Республики является приоритетом в работе по линии ОДКБ?

- Безусловно, мы живем в непростых геополитических условиях, главной особенностью которых являются процессы глобализации, когда государственные границы становятся более "прозрачными" для информации, людей, товаров и услуг. Это, несомненно, оказывает благоприятное влияние на развитие экономики и благосостояние людей. Однако есть и обратная сторона медали - плодами глобализации активно пользуются отдельные организации в преступных целях. Кроме того, события последних лет в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также в Афганистане показывают, что в системе международной безопасности наблюдаются процессы определенной деградации. И главным доказательством тому - гражданские войны в Ливии, Ираке, Сирии, Йемене, Афганистане и ряде других стран с многочисленными - сотнями тысяч - жертвами среди гражданского населения, огромным количеством - миллионами - перемещенных лиц, как внутри государств, так за их пределы, разрушенной экономикой и социальной сферой, полной дезорганизацией власти. При этом место официальной власти во многих из них пытаются занять террористические и экстремистские организации, и просто уголовный элемент.

Эти события по новому поставили приоритеты в сфере безопасности государств, в том числе членов ОДКБ. И сегодня можно утверждать, что прямое иностранное военное вторжение, как угроза безопасности государств, не самое актуальное, хотя полностью исключать его не стоит. С учетом этого, ОДКБ предпринимает все необходимые меры для выработки и внедрения механизмов коллективного реагирования по широкому спектру проблем обеспечения безопасности. Прежде всего, конечно, это военное и военно-техническое сотрудничество. На плановой основе осуществляется боевая подготовка сил и средств системы коллективной безопасности - проводятся совместные тактические и тактико-специальные учения ("Взаимодействие", "Нерушимое братство", "Кобальт", "Гром" и другие) с участием подразделений национальных вооруженных сил. На данных учениях и тренировках отрабатываются совместные действия по локализации и нейтрализации угроз, происходит обмен опытом и слаживание действий военных сил стран ОДКБ. В сфере военно-технического сотрудничества функционирует Межгосударственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству государств-членов ОДКБ.

Кроме того, в рамках Организации осуществляется активное сотрудничество в таких актуальных в настоящее время сферах, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, а также в областях обеспечения информационной безопасности, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций и миротворческой деятельности.

А также осуществляется координация внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ по проблемам международной безопасности, в том числе по таким актуальным вопросам как разоружение, нераспространение и контроль над оружием массового уничтожения, в том числе ядерного, химического, биологического и токсинного оружия.

Как видите, в рамках Организации сотрудничество Кыргызской Республики идет со всеми партнерами по широкому кругу вопросов обеспечения международной и региональной безопасности.

Что касается приоритетов нашей страны в работе по линии ОДКБ, то это, конечно, в первую очередь, сотрудничество в сфере борьбы с международным исламистским терроризмом, который в силу складывающееся геополитической ситуации в мире и центральноазиатском регионе является одной из главных угроз безопасности не только Кыргызской Республики, но и других государств региона. Мы убеждены в том, что проблему терроризма невозможно решить в одиночку только своими силами по причинам, о которых я уже говорил. Только тесное сотрудничество и взаимодействие на различных уровнях с нашими партнерами позволит эффективно бороться с терроризмом и сопутствующим ему незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, нелегальной миграцией, а также с преступлениями в информационно-коммуникационной сфере и другими правонарушениями, связанными с терроризмом. Кроме того, Кыргызская Республика получает возможность доступа к дополнительным ресурсам для обеспечения собственной безопасности. Это и военно-технический потенциал, и возможность обучать своих специалистов, как в учебных заведениях государств-участниц Организации, так и в ходе учений, тренировок и реальных операций.

- Какие меры предпринимают Кыргызская Республика и страны ОДКБ по противодействию угроз из Афганистана, включая рост влияния ИГИЛ и других исламских экстремистов? Какие участки границы со странами бывшего СССР видятся сейчас наиболее уязвимыми?

- Ситуация в Афганистане действительно остается сложной и находится в центре внимания Организации Договора о коллективной безопасности, так как может негативно повлиять на обстановку на южных рубежах Организации.

С Афганистаном непосредственно граничит только одно государство - член ОДКБ, это Таджикистан, протяженность границы которой с Афганистаном составляет 1742 км, большая часть которой проходит по труднодоступным горным местностям. Этот участок границы является наиболее уязвимым.

Соответственно, Организация Договора о коллективной безопасности, в том числе и Кыргызстан, предпринимают различные шаги для упреждения и локализации возможных угроз со стороны различных террористических организаций с территории Афганистана. В первую очередь, это отработка различных сценариев действий Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ на случай прорыва боевиков террористических организаций через таджикско-афганскую границу, в том числе в ходе проведения учений и тренировок.

В частности, в мае 2015 года была проведена внезапная проверка готовности воинских контингентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ к выполнению задач по предназначению с перегруппировкой части сил на территорию Республики Таджикистан, куда в течении суток перегруппировались отдельные подразделения вооруженных сил государств-членов ОДКБ и оперативно нейтрализовали прорыв через таджикско-афганскую границу условного незаконного вооруженного формирования террористов. Причем военное подразделение Кыргызской Республики осуществило сложнейший переход с бронетехникой к месту проведения проверки, преодолев более тысячи километров по горным дорогам. Данная проверка на практике, в условиях приближенных к боевым, продемонстрировала реальные возможности КСОР ОДКБ.

Во-вторых, это оказание содействия и помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы. В этом направлении в настоящее время идет работа над проектом Межгосударственной целевой программы государств-членов ОДКБ по укреплению таджикско-афганского участка государственной границы. В-третьих, это постоянный мониторинг ситуации в Афганистане. В рамках Организации функционирует рабочая группа по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ, члены которой на регулярно проводимых заседаниях проводят оценку ситуации в стране и вырабатывают рекомендации уставным органам Организации. Причем в заседании группы нередко принимают участие представители ООН и ОБСЕ. И самое главное, это поддержка усилий мирового сообщества в урегулировании ситуации в Афганистане. При этом исходим из того, что судьба Афганистана в руках его народа и мировое сообщество, в том числе и государства-члены ОДКБ, должны оказать содействие национальному примирению и установлению мира в стране. Только так можно решить проблему Афганистана. В-четвертых, в рамках Организации актуализируется вопрос взаимодействия в сфере охраны государственных границ государств-членов на внешних рубежах.

Следует отметить, что в прошедших в Москве 24 апреля 2017 года переговорах по урегулированию ситуации в Афганистане в московском формате ("6+ЦА") наряду с делегациями России, Афганистана, Китая, Пакистана, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, приняла участие и делегация Кыргызстана.

- И все-таки, какие меры, по вашему мнению, способствуют решению проблемы терроризма и экстремизма в целом?

- Только эффективное международное взаимодействие и сотрудничество позволит действенно противостоять росту терроризма и экстремизма в целом. Причем это должно быть не только на уровне правоохранительных органов и спецслужб, но и других ведомств, ведающих вопросами образования, здравоохранения, социальной поддержки, коммуникаций и других, а также общественности, в том числе религиозной. Ведь одними правоохранительными и силовыми методами проблему не решить. Нужен комплексный подход, начиная от повышения образованности населения, заканчивая противодействием деструктивной пропагандистской деятельности террористических и экстремистских организаций в интернете и социальных сетях. И в этом вопросе велика роль СМИ, в том числе электронных масс-медиа.

В целом хочу отметить, что к 25-летнему юбилею Договора о коллективной безопасности и 15-летнему своему юбилею Организация пришла с большими достижениями в плане построения системы коллективной безопасности государств-членов. Но предстоит сделать еще много и основные направления развития Организации уже определены в Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года, подписанной главами государств-членов Организации 14 октября 2016 года в Ереване. Это концептуальный документ, определяющий развитие Организации на определенный период, где особое место отведено направлениям деятельности ОДКБ в борьбе с международными террористическими организациями. В частности, в этом документе указано, что в области противодействия терроризму и экстремизму государства-члены ОДКБ будут проводить работу по координации и объединению усилий в данном направлении. Кроме того, на этой же сессии были приняты решения "О Перечне дополнительных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму в формате ОДКБ" и "О Положении о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ", имеющие важное значение для активизации сотрудничества в рамках Организации в области противодействия международному терроризму. В первом документе речь идет о конкретных совместных мерах на уровне спецслужб наших государств по борьбе с международным исламистским терроризмом, которые по понятным причинам имеют закрытый характер, во втором - о создании Единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ, что подразумевает совместную борьбу всех государств - членов Организации с террористическими организациями, включенными в данный список. На самом деле это очень важное решение, которое создает юридическую основу тому, что организация, признанная террористической в одном государстве, может быть признана террористической во всех государствах Организации.

Пользуясь также случаем, хочу поздравить своих коллег, а также всех военнослужащих, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, министерств и ведомств, имеющих причастность к деятельности Организации, а также всех граждан государств-членов ОДКБ с юбилеем и пожелать им мира и процветания.