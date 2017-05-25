ЖК единогласно отклонил положение, по которому депутат, подавший заявление о выходе из фракции, лишается мандата

25 мая 2017, 12:55 Комментарии
Депутаты Жогорку Кенеша 25 мая единогласно отклонили положение, касающееся деятельности парламентских фракций.
В одном из пунктов документа отмечается, что депутат, подавший письменное заявление о выходе из фракции, лишается депутатского мандата.
Ряд парламентариев отметили, что данная норма противоречит Конституции.
Аида Салянова ("Ата Мекен") предложила отложить рассмотрение вопроса.
Ей напомнили, что 4 мая обсуждение положения и принятие решения по нему уже откладывалось.
В результате проект документа был поставлен на голосование. 70 из 86 зарегистрированных депутатов проголосовали "против" принятия положения.