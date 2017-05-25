ЖК единогласно отклонил положение, по которому депутат, подавший заявление о выходе из фракции, лишается мандата

25 мая 2017, 12:55 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 25 мая единогласно отклонили положение, касающееся деятельности парламентских фракций.

В одном из пунктов документа отмечается, что депутат, подавший письменное заявление о выходе из фракции, лишается депутатского мандата.

Ряд парламентариев отметили, что данная норма противоречит Конституции.

Аида Салянова ("Ата Мекен") предложила отложить рассмотрение вопроса.

Ей напомнили, что 4 мая обсуждение положения и принятие решения по нему уже откладывалось.

В результате проект документа был поставлен на голосование. 70 из 86 зарегистрированных депутатов проголосовали "против" принятия положения.