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ЖК единогласно отклонил положение, по которому депутат, подавший заявление о выходе из фракции, лишается мандата

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428062-ru.html

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25 мая 2017, 12:55       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 25 мая единогласно отклонили положение, касающееся деятельности парламентских фракций.
В одном из пунктов документа отмечается, что депутат, подавший письменное заявление о выходе из фракции, лишается депутатского мандата.
Ряд парламентариев отметили, что данная норма противоречит Конституции.
Аида Салянова ("Ата Мекен") предложила отложить рассмотрение вопроса.
Ей напомнили, что 4 мая обсуждение положения и принятие решения по нему уже откладывалось.
В результате проект документа был поставлен на голосование. 70 из 86 зарегистрированных депутатов проголосовали "против" принятия положения.

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