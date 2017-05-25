Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В кабинетах депутатов не показывают телевизоры. В ЖК интересуются, перешли ли они на цифровое телевидениеВ кабинетах депутатов не показывают телевизоры. В ЖК интересуются, перешли ли они на цифровое телевидениеЖК единогласно отклонил положение, по которому депутат, подавший заявление о выходе из фракции, лишается мандатаЖК единогласно отклонил положение, по которому депутат, подавший заявление о выходе из фракции, лишается мандата

Парламент продлил срок работы временной комиссии по участку на Скрябина, 45-45А

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428061-ru.html

Похожие новости

Минтруда планирует продолжать привлекать безработных на оплачиваемые общественные работы

Безработные получили оплачиваемые общественные работы

В парламенте призвали отказаться от помпезности и лишних трат при проведении выпускных

Близ Орто-Токойского водохранилища остановили работу незаконной свалки

"Содружество": Внутриполитическая кухня современного Афганистана

25 мая 2017, 12:56       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша продлили срок работы временной комиссии по участку, расположенному по адресу Скрябина, 45-45А.
Депутаты Жогорку Кенеша продлили срок работы временной комиссии по участку, расположенному по адресу Скрябина, 45-45А, ранее принадлежавшему Максиму Бакиеву.
На заседании 25 мая председатель комиссии Канат Исаев ("Кыргызстан") напомнил, что комиссия образовывалась для изучения всего имущества Бакиевых.
По его словам, не все органы предоставили материалы по запросам, поэтому необходимо дополнительное время для работы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум