Парламент продлил срок работы временной комиссии по участку на Скрябина, 45-45А

25 мая 2017, 12:56 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша продлили срок работы временной комиссии по участку, расположенному по адресу Скрябина, 45-45А.

Депутаты Жогорку Кенеша продлили срок работы временной комиссии по участку, расположенному по адресу Скрябина, 45-45А, ранее принадлежавшему Максиму Бакиеву.

На заседании 25 мая председатель комиссии Канат Исаев ("Кыргызстан") напомнил, что комиссия образовывалась для изучения всего имущества Бакиевых.

По его словам, не все органы предоставили материалы по запросам, поэтому необходимо дополнительное время для работы.