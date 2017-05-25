В кабинетах депутатов не показывают телевизоры. В ЖК интересуются, перешли ли они на цифровое телевидение

25 мая 2017, 13:00 Комментарии

В кабинетах депутатов Жогорку Кенеша не показывают телевизоры. Экмат Байпакбаев ("Республика - Ата-Журт") интересуется, перешли ли они на цифровое телевидение.

На заседании парламента 25 мая он спросил у вице-спикера Данияра Толонова ("Кыргызстан"), показывает ли у него телевизор.

Получив отрицательный ответ, он заявил: "Мы не перешли что ли на цифровое телевидение? Надо поручить Аппарату парламента решить вопрос. Стыдно, 3 года говорили о переходе, настаивали на этом, просили граждан, а сами не сделали".