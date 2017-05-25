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Парламент продлил срок работы временной комиссии по участку на Скрябина, 45-45АПарламент продлил срок работы временной комиссии по участку на Скрябина, 45-45А

В кабинетах депутатов не показывают телевизоры. В ЖК интересуются, перешли ли они на цифровое телевидение

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428060-ru.html

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25 мая 2017, 13:00       Комментарии

В кабинетах депутатов Жогорку Кенеша не показывают телевизоры. Экмат Байпакбаев ("Республика - Ата-Журт") интересуется, перешли ли они на цифровое телевидение.
На заседании парламента 25 мая он спросил у вице-спикера Данияра Толонова ("Кыргызстан"), показывает ли у него телевизор.
Получив отрицательный ответ, он заявил: "Мы не перешли что ли на цифровое телевидение? Надо поручить Аппарату парламента решить вопрос. Стыдно, 3 года говорили о переходе, настаивали на этом, просили граждан, а сами не сделали".

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