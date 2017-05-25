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Водитель муниципального автобуса №42 в Бишкеке игнорирует пожилых пассажиров

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vodite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428059-ru.html

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25 мая 2017, 12:48       Комментарии

Пользователь сети Интернет Евгений Джеймс в сети Фейсбук пожаловался на действия водителя муниципального автобуса №42 (госномер 9076 BC), проигнорировавшего пенсионерку. Пожилая женщина торопилась на остановку, чтобы успеть сесть на автобус, однако водитель проигнорировал пассажирку пенсионного возраста, продолжив движение по маршруту.
"В воскресенье в 13 часов двигался на 42 автобусе в 12 мкр. Когда мы остановились на светофоре Сухэ-Батора – Каралаева (Набережная), со стороны 5 микро по пешеходному, торопясь, переходила бабушка и махала водителю нашего автобуса, чтобы тот ее заметил и подобрал. Водитель ее увидел и пропустил на пешеходном. Бабушка видя что водитель ее заметил, дабы не садиться в автобус на перекрестке побежала на остановку, которая находится в восьми метрах от перекрестка. Но когда водитель повернул на Каралаева, оказалось, что он и не думал останавливаться, чтобы подобрать бабушку. Бабушка, стоя на остановке и видя, что водитель проезжает мимо, опять начала махать рукой. Пассажиры крикнули водителю, что бабушка просит остановиться. На что водитель, не сказав ни слова, не притормаживая, просто продолжил движение.
По словам очевидца, вопрос, почему водитель не подобрал пенсионерку, последний сначала проигнорировал, а затем начал грубить Евгению, заявив, что "бабушке надо ждать автобус на остановке".
"Какого черта происходит? У нашего народа всегда ценилось уважение к старшим! А что мы видим сейчас? Пенсионеры с их пенсионными удостоверениями — обуза для автобусов и троллейбусов, которые, к слову, были приобретены также и с их налогов. Почему люди в транспорте тупо молчат, когда видят такой беспредел? Для них это уже тоже норма? Когда я ругался с водителем, никто ни слова не сказал в защиту меня или же той самой бабушки", — сетует интернет-пользователь.
Евгений Джеймс также сообщил, что обратился в службу "185" мэрии Бишкека, оставив соответствующую жалобу, пообещав следить за развитием событий.

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