Заместителем полпреда Иссык-Кульской области стала бывший сотрудник "Газпром Кыргызстан"

25 мая 2017, 12:52 Комментарии

Заместителем полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области стала Эльмира Усенова.

По данным ведомства вновь назначенный зам будет заниматься координацией вопросов социального блока.

"Мне приятно оказаться в Иссык-Кульской области и работать в таком слаженном и высокопрофессиональном коллективе. Уверена, нашими совместными усилиями мы сделаем Иссык-Кульский регион одним из лучших. Приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие", – отметила заместитель полпреда Усенова

Резюме:

Усенова Эльмира Валентиновна родилась 22 марта 1966 года. Имеет высшее образование по специальности учитель русского языка и литературы, которую получила во Фрунзенском институте русского языка и литературы, является Советником государственной службы 2 класса.

Трудовую деятельность начала с 1983 года учителем русского языка и литературы в средних школах с. Дархан, с. Саруу и г. Каракол. С 23.08.1995 года специалист 1 категории по пособиям Чуйского областного управления социальной защиты,

20.01.1997 г. Ведущий специалист отдела социальных услуг Управления социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения.

07.04.1997г. Ведущий специалист отдела льгот и гарантий Управления социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения.

16.06.1997г. Заведующий отдела льгот и гарантий Чуйского управления социальной защиты населения.

23.02.1998 – Ведущий специалист Чуйского областного управления образования и культуры

15.08.1998 – заместитель начальника Чуйского областного управления образования и культуры

20.07.2000 – Главный специалист Чуйского управления социальной защиты населения.

14.11.200 – специалист по работе с несовершеннолетними и молодежью Ленинской Государственной администрации г. Бишкек.

26.01.2001 – Начальник отдела организационной работы и социально-культурной сферы Ленинской Государственной администрации г. Бишкек.

23.03.2004 – Главный специалист организационного отдела Мэрии г. Бишкек.

30.08.2004 – Заведующий общего отдела Чуйской областной Государственной администрации.

09.11.2004 – Заведующий отделом организационной работы Чуйской областной Государственной администрации.

06.06.2005 – Руководитель аппарата ОАО "Кыргызгаз".

01.10.2006 – Заведующий организационным отделом ОАО "Кыргызгаз".

01.06.2007 – Заведующий сектора по кадрам и делопроизводству ОАО "Кыргызгаз".

18.09.2013 – Начальник общего отдела ОсОО "КыргызгазПром".

10.10.2014 – начальник отдела документационного обеспечения и управления ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Воспитывает двоих детей.