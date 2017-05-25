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Чекисты из рук президента получили ключи от новых квартир

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360452_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428057-ru.html

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25 мая 2017, 12:25       Комментарии

Алмазбек Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Сегодня, 25 мая, глава государства принял участие в церемонии открытия многоквартирного жилого дома, построенного в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности.
В ходе своего выступления Атамбаев тепло поздравил чекистов с новосельем, отметив, что это настоящий праздник для них и их семей. "И, конечно же, для меня это тоже праздник, потому что я помню, как тяжело было вначале. Как многие не верили в то, что мы сможем начать строить жилье для наших силовиков", - сказал президент. – А сегодня уже стало доброй традицией строить многоквартирные дома для силовиков, эта работа приобрела системный характер и с дальнейшим развитием страны должна только усиливаться".
Глава государства поблагодарил сотрудников ГКНБ за службу и отметил, что благодаря их добросовестной работе удалось повысить имидж спецслужб, сформировать структуры, которые обеспечивают безопасность граждан.

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