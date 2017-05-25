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Столичному полку милиции энергетики отключат свет из-за задолженности

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360453_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428056-ru.html

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Личного состава патрульной милиции не хватает, - замглавы МВД

25 мая 2017, 12:48       Комментарии

ОАО "Северэлектро" намерено отключить электроснабжение полку патрульно-постовой службы милиции (ППСМ) ГУВД г. Бишкек. Об этом сообщили в распредкомпании.
Завтра, 26 мая, энергетики намерены отключить за дебиторскую задолженность электроснабжение ППСМ. Как отметили в "Северэлектро", на сегодняшний день общая сумма долга полка милиции составляет 715 тысяч сомов.
За четыре месяца 2017 года абонент использовал электроэнергию на сумму 505 тысяч сомов, оплата же составила 62 тысячи сомов, сообщили в компании.
Электроснабжение ППСМ осуществляется от трансформаторной подстанции №1576, находящейся на балансе абонента. К слову, от этой же подстанции запитан и светофор на участке Васильевского тракта/ул.Фучика. ОАО "Северэлектро" обращает внимание абонента на то, что отключение электроснабжения ППСМ приведёт и к отключению светофора.

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