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Кыргызстану до ноября необходимо привести в соответствие законодательство в области Госфинразведки – Ю.Чиханчин

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428055-ru.html

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25 мая 2017, 12:38       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Кыргызстану до ноября необходимо привести в соответствие законодательство в области Госфинразведки. Об этом на пресс-конференции в рамках 26-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин .
По его словам, по предварительным результатам экспертной группы ЕАГ по работе Кыргызстана в вопросах выявления и предотвращения финансирования терроризма и преступности и отмывания денег, дается положительная оценка. Официальные итоги этой работы будут известны в ходе следующего заседания в ноябре месяце.
"В первую очередь при проведении экспертной работы была оценена работа Финансовой разведки Кыргызстана и ее взаимодействие с другими коллегами, что позволяет решить ряд материалов, реализованных в других странах", - сказал он.
Что касается технической и нормативной базы, по словам Ю.Чиханчин , есть ряд вопросов.
"Эксперты работают над этим. К ноябрю месяцу кыргызской стороне необходимо урегулировать этот вопрос. В противном случае оценка миссии ЕАГ в дальнейшем может не соответствовать тому, чего ожидаем от Кыргызстана. Это связано с законодательством", - добавил он.

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