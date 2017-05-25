Кыргызстану до ноября необходимо привести в соответствие законодательство в области Госфинразведки – Ю.Чиханчин

25 мая 2017, 12:38 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Кыргызстану до ноября необходимо привести в соответствие законодательство в области Госфинразведки. Об этом на пресс-конференции в рамках 26-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин .

По его словам, по предварительным результатам экспертной группы ЕАГ по работе Кыргызстана в вопросах выявления и предотвращения финансирования терроризма и преступности и отмывания денег, дается положительная оценка. Официальные итоги этой работы будут известны в ходе следующего заседания в ноябре месяце.

"В первую очередь при проведении экспертной работы была оценена работа Финансовой разведки Кыргызстана и ее взаимодействие с другими коллегами, что позволяет решить ряд материалов, реализованных в других странах", - сказал он.

Что касается технической и нормативной базы, по словам Ю.Чиханчин , есть ряд вопросов.

"Эксперты работают над этим. К ноябрю месяцу кыргызской стороне необходимо урегулировать этот вопрос. В противном случае оценка миссии ЕАГ в дальнейшем может не соответствовать тому, чего ожидаем от Кыргызстана. Это связано с законодательством", - добавил он.