ППСМ ГУВД г.Бишкек может остаться без электричество из-за долгов

25 мая 2017, 12:48 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Полк патрульно-постовой службы милиции (ППСМ) ГУВД г.Бишкек в пятницу, 26 мая, может остаться без электричество из-за долгов, сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

По ее данным, на сегодняшний день общая сумма долга ППСМ перед энергетиками составляет 715 тысяч сомов.

За четыре месяца 2017 года названный абонент использовал электроэнергию на сумму 505 тысяч сомов, оплата же составила 62 тысячи сомов.

"Электроснабжение ППСМ осуществляется от трансформаторной подстанции №1576, находящейся на балансе абонента. К слову, от этой же подстанции запитан и светофор на участке Васильевского тракта/ул.Фучика. В связи с чем отключение электроснабжения ППСМ приведёт и к отключению светофора", - говорится в сообщении.