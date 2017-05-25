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Биометрические паспорта позволят ввести безвизовый режим со странами, - глава МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428053-ru.html

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На паспорте не обязательно указывать национальность – ученные

25 мая 2017, 12:09       Комментарии

Биометрические паспорта позволят ввести безвизовый режим со странами, считает министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.
Депутаты Жогорку Кенеша 25 мая рассматривают ратификацию меморандума между правительствами Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.
Дастан Бекешев (СДПК) поинтересовался, сколько диппаспортов действуют в настоящее время.
Глава МИД ответил, что 1071.
По словам парламентария, Казахстан добился безвизового режима с ОАЭ для граждан на 30 дней. "А мы создаем условия для высших должностных лиц. Почему для простого гражданина не получается?" - спросил он.
Э.Абдылдаев сказал, что ведомство ставило такой вопрос. "Для 45 стран введен безвизовый режим. Ряд стран согласились отменить визу для диппаспортов. Вопрос стоит в самих обыкновенных паспортах. Когда будет наведен порядок, европейские и азиатские страны готовы будут рассматривать введение безвизового режима", - отметил Э.Абдылдаев, добавив, что на данный момент не подписаны соглашения об отмене визовых требований для граждан.
"Значит беспорядок в паспортной сфере?" - переспросил Д.Бекешев.
"Я бы не говорил так категорично. Нужно навести порядок выдачи-возврата паспортов, безопасности. Введение биопаспортов позволит вводить безвизовый режим", - ответил министр.

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