Биометрические паспорта позволят ввести безвизовый режим со странами, - глава МИД

25 мая 2017, 12:09 Комментарии

Биометрические паспорта позволят ввести безвизовый режим со странами, считает министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

Депутаты Жогорку Кенеша 25 мая рассматривают ратификацию меморандума между правительствами Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.

Дастан Бекешев (СДПК) поинтересовался, сколько диппаспортов действуют в настоящее время.

Глава МИД ответил, что 1071.

По словам парламентария, Казахстан добился безвизового режима с ОАЭ для граждан на 30 дней. "А мы создаем условия для высших должностных лиц. Почему для простого гражданина не получается?" - спросил он.

Э.Абдылдаев сказал, что ведомство ставило такой вопрос. "Для 45 стран введен безвизовый режим. Ряд стран согласились отменить визу для диппаспортов. Вопрос стоит в самих обыкновенных паспортах. Когда будет наведен порядок, европейские и азиатские страны готовы будут рассматривать введение безвизового режима", - отметил Э.Абдылдаев, добавив, что на данный момент не подписаны соглашения об отмене визовых требований для граждан.

"Значит беспорядок в паспортной сфере?" - переспросил Д.Бекешев.

"Я бы не говорил так категорично. Нужно навести порядок выдачи-возврата паспортов, безопасности. Введение биопаспортов позволит вводить безвизовый режим", - ответил министр.