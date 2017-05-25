Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сотрудники ГКНБ получили ключи от новых квартирСотрудники ГКНБ получили ключи от новых квартирВ правительстве назначили нового замглавы полпредства в Иссык-Кульской областиВ правительстве назначили нового замглавы полпредства в Иссык-Кульской области

Бишкек на сегодняшний день потерял 39 скверов, - активист К.Умуралиева

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428052-ru.html

Похожие новости

Водитель муниципального автобуса №42 в Бишкеке игнорирует пожилых пассажиров

ППСМ ГУВД г.Бишкек может остаться без электричество из-за долгов

Учителя 61-й школы Бишкека заподозрили в педофилии

Узбекистан и ОАЭ активизирует двустороннего сотрудничества

В Бишкеке началось строительство подстанции "Северная"

25 мая 2017, 12:09       Комментарии

Бишкек потерял 39 скверов. Об этом на пресс-конференции сообщила активист общественного фонда "Наше право" Калича Умуралиева.
По словам активистов, в каждом дворе раньше были небольшие скверы, которые защищали здания от воздействия выхлопных газов. На сегодняшний день они все застроены.
"Сквер за зданием старого аэропорта застраивают многоквартирными домами. Бульвар Эркиндик тоже начинает терять свой внешний вид, сквер за памятником З.Кайназаровой тоже застроен многоэтажками", - сообщила К.Умуралиева.
Также она отметила, что у некоторых бишкекских парков есть охранные грамоты, которые запрещают строительство на той или иной территории.
"Несмотря на то, что у парков есть охранные грамоты, сквер имени Кычана Жакыпова передан в аренду на 49 лет. А парк Ататюрка и Дубовый парк, также имеющие охранные грамоты, застраиваются кафе, ресторанами", - отметила К.Умуралиева.
По словам активистки Светланы Антроповой, сейчас идет массовая вырубка деревьев.
"Например, по улице Душанбинской (ныне Токтоналиева) 1034 дерева отмечены крестиком", - сказала С.Антропова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум