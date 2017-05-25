Бишкек на сегодняшний день потерял 39 скверов, - активист К.Умуралиева

25 мая 2017, 12:09 Комментарии

Бишкек потерял 39 скверов. Об этом на пресс-конференции сообщила активист общественного фонда "Наше право" Калича Умуралиева.

По словам активистов, в каждом дворе раньше были небольшие скверы, которые защищали здания от воздействия выхлопных газов. На сегодняшний день они все застроены.

"Сквер за зданием старого аэропорта застраивают многоквартирными домами. Бульвар Эркиндик тоже начинает терять свой внешний вид, сквер за памятником З.Кайназаровой тоже застроен многоэтажками", - сообщила К.Умуралиева.

Также она отметила, что у некоторых бишкекских парков есть охранные грамоты, которые запрещают строительство на той или иной территории.

"Несмотря на то, что у парков есть охранные грамоты, сквер имени Кычана Жакыпова передан в аренду на 49 лет. А парк Ататюрка и Дубовый парк, также имеющие охранные грамоты, застраиваются кафе, ресторанами", - отметила К.Умуралиева.

По словам активистки Светланы Антроповой, сейчас идет массовая вырубка деревьев.

"Например, по улице Душанбинской (ныне Токтоналиева) 1034 дерева отмечены крестиком", - сказала С.Антропова.