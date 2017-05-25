Сотрудники ГКНБ получили ключи от новых квартир

25 мая 2017, 12:11 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 25 мая принял участие в церемонии открытия многоквартирного жилого дома, построенного в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности. Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе своего выступления президент поздравил чекистов с новосельем, отметив, что это настоящий праздник для них и их семей.

"И, конечно же, для меня это тоже праздник, потому что я помню, как тяжело было вначале. Как многие не верили в то, что мы сможем начать строить жилье для наших силовиков", - сказал А.Атамбаев. - А сегодня уже стало доброй традицией строить многоквартирные дома для силовиков, эта работа приобрела системный характер и с дальнейшим развитием страны должна только усиливаться".

Президент также поблагодарил сотрудников ГКНБ за службу и отметил, что благодаря их добросовестной работе удалось повысить имидж спецслужб, сформировать структуры, которые обеспечивают безопасность граждан.