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Алмазбек Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБАлмазбек Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНББиометрические паспорта позволят ввести безвизовый режим со странами, - глава МИДБиометрические паспорта позволят ввести безвизовый режим со странами, - глава МИД

Сотрудники ГКНБ получили ключи от новых квартир

 

Фотографии: akipress.kg

             

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428051-ru.html

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Алмазбек Атамбаев вручил чекистам ключи от новых квартир

Алмазбек Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ

25 мая 2017, 12:11       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 25 мая принял участие в церемонии открытия многоквартирного жилого дома, построенного в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности. Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе своего выступления президент поздравил чекистов с новосельем, отметив, что это настоящий праздник для них и их семей.
"И, конечно же, для меня это тоже праздник, потому что я помню, как тяжело было вначале. Как многие не верили в то, что мы сможем начать строить жилье для наших силовиков", - сказал А.Атамбаев. - А сегодня уже стало доброй традицией строить многоквартирные дома для силовиков, эта работа приобрела системный характер и с дальнейшим развитием страны должна только усиливаться".
Президент также поблагодарил сотрудников ГКНБ за службу и отметил, что благодаря их добросовестной работе удалось повысить имидж спецслужб, сформировать структуры, которые обеспечивают безопасность граждан.

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