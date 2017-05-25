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Учителя 61-й школы Бишкека заподозрили в педофилии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428050-ru.html

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25 мая 2017, 12:20       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Преподавателя авторской физико-математической школы-лицея №61 Бишкека заподозрили в педофилии, сообщил пользователь Facebook Данияр Абдыбеков.
Он разместил пост с таким сообщением в одной из групп соцсети.
"Сегодня во время уроков он (преподаватель. - Ред.) облапал ученицу восьмого класса. Она в слезах позвонила маме, написали заявление в Первомайский РУВД. Периодически были жалобы от разных учениц на этого педагога. Преподавательский состав заступается за учителя", - пишет Абдыбеков.
В Инспекции по делам несовершеннолетних корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили, что мать одной из учениц данной школы действительно обратилась с заявлением в районное УВД 24 мая.
"Она утверждает, что преподаватель трогал ученицу. Мы зарегистрировали факт, проводим следствие", - сказал собеседник.
Руководство учебного заведения пока недоступно для комментариев.

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