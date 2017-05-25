Учителя 61-й школы Бишкека заподозрили в педофилии

25 мая 2017, 12:20 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Преподавателя авторской физико-математической школы-лицея №61 Бишкека заподозрили в педофилии, сообщил пользователь Facebook Данияр Абдыбеков.

Он разместил пост с таким сообщением в одной из групп соцсети.

"Сегодня во время уроков он (преподаватель. - Ред.) облапал ученицу восьмого класса. Она в слезах позвонила маме, написали заявление в Первомайский РУВД. Периодически были жалобы от разных учениц на этого педагога. Преподавательский состав заступается за учителя", - пишет Абдыбеков.

В Инспекции по делам несовершеннолетних корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили, что мать одной из учениц данной школы действительно обратилась с заявлением в районное УВД 24 мая.

"Она утверждает, что преподаватель трогал ученицу. Мы зарегистрировали факт, проводим следствие", - сказал собеседник.

Руководство учебного заведения пока недоступно для комментариев.