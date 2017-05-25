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На дороге в аэропорт Манас разбился мотоциклист — он в тяжелом состоянии

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428049-ru.html

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Ребенок выбежал на дорогу и налетел на автомобиль — видео очевидца

25 мая 2017, 12:26       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. На 28-м километре трассы Бишкек - аэропорт "Манас" в 22.30 среды мотоциклист не справился с управлением и перевернулся, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в отделе розыска Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области.
У молодого человека множественные открытые переломы. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в приемном отделении Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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