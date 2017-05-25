На дороге в аэропорт Манас разбился мотоциклист — он в тяжелом состоянии

25 мая 2017, 12:26 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. На 28-м километре трассы Бишкек - аэропорт "Манас" в 22.30 среды мотоциклист не справился с управлением и перевернулся, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в отделе розыска Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области.

У молодого человека множественные открытые переломы. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в приемном отделении Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

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