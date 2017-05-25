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Бишкекчан приглашают посетить музей-мастерскую Суймонкула Чокморова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428048-ru.html

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25 мая 2017, 11:58       Комментарии

Музей-мастерская Суймонкула Чокморова впервые откроет свои двери 26 мая 2017 года. Об этом сообщает Управление культуры города Бишкека.
Музей-мастерская располагается по адресу: ул. Токтогула, 170 (пересекает Исанова).
«Посетители музея смогут поближе познакомиться с творчеством художника, артиста и каскадера, посмотреть на работы художника», — говорится в сообщении Управления культуры.
Справка: Суймонкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года  в селе Чон-Таш. В кино пришёл в 1967 году. Первой и сразу главной ролью стала роль в фильме "Выстрел на перевале Караш". Играл как в исторических и приключенческих фильмах ("Седьмая пуля", "Дерсу Узала", "Алые маки Иссык-Куля"), так и в драмах на современные темы ("Красное яблоко"). В 1970-80-е годы был одним из самых узнаваемых актёров в советских среднеазиатских "истернах" на историко-революционные темы. Много снимался в экранизациях произведений киргизского писателя Ч. Айтматова.
Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах. Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ). Его модели — это в основном люди творчества. Основные живописные произведения хранятся в Кыргызском государственном музее изобразительных искусств.

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