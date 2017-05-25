Минтруда планирует продолжать привлекать безработных на оплачиваемые общественные работы

25 мая 2017, 12:12 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова ознакомилась с результатами работ, которые реализованы в рамках привлечения безработных граждан на оплачиваемые общественные работы в Бешикжонском айылном аймаке Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в рамках проекта построена летняя кухня для садика "Нагима", где воспитываются 106 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Также решена проблема доступа к чистой питьевой воде. На эти цели потрачено 313 тыс. сомов.

Кроме этого, в ходе рабочей поездки министру рассказали о совместных проектах ВПП ООН «Продукты в обмен на труд». Как отметили сотрудники районного управления соцразвития, в Базар-Коргонском районе всего реализованы 98 проектов, куда были привлечены 4 012 малоимущих семей. За выполнение общественно полезной работы участники получили 80 тонн растительного масла и 867 тонн обогащенной витаминами муки.

Глава ведомства отметила, что необходимо и дальше развивать активные меры по поддержке малоимущих семей и привлекать безработных граждан на общественно оплачиваемые работы.

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