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Алмазбек Атамбаев вручил чекистам ключи от новых квартирАлмазбек Атамбаев вручил чекистам ключи от новых квартирСотрудники ГКНБ получили ключи от новых квартирСотрудники ГКНБ получили ключи от новых квартир

Алмазбек Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428045-ru.html

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25 мая 2017, 12:12       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 25 мая, принял участие в церемонии открытия многоквартирного жилого дома, построенного в Бишкеке для сотрудников ГКНБ, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства поздравил чекистов с новосельем, отметив, что это настоящий праздник для них и их семей.
"И, конечно же, для меня это тоже праздник, потому что я помню, как тяжело было вначале. Как многие не верили в то, что мы сможем начать строить жилье для наших силовиков. А сегодня уже стало доброй традицией строить многоквартирные дома для силовиков, эта работа приобрела системный характер и с дальнейшим развитием страны должна только усиливаться", – сказал президент.
Алмазбек Атамбаев поблагодарил сотрудников ГКНБ за службу и отметил, что благодаря их добросовестной работе удалось повысить имидж спецслужб, сформировать структуры, которые обеспечивают безопасность граждан.

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