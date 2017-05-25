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Не справившись с управлением возле аэропорта Манас мотоциклист попал в ДТП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360451_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428044-ru.html

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25 мая 2017, 11:52       Комментарии

Возле аэропорта "Манас" мотоциклист, не справившись с управлением, попал в ДТП и получил множественные травмы. Об этом сегодня, 25 мая, "ВБ" сообщили пресс-службе УПМ Чуйской области.
Как уточняется, ДТП произошло накануне, 24 мая, примерно в 22.00.
"Водитель, 1983 года рождения, двигался в направлении аэропорта "Манас". На повороте в село Камышановка под мостом мужчина не справился с управлением и врезался в стену, разделяющую дорожную полосу. В результате водитель получил множественные травмы. Он находится в БНИЦТиО. По данному факту назначены экспертизы", - проинформировали в ведомстве.

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