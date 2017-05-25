Не справившись с управлением возле аэропорта Манас мотоциклист попал в ДТП

25 мая 2017, 11:52 Комментарии

Возле аэропорта "Манас" мотоциклист, не справившись с управлением, попал в ДТП и получил множественные травмы. Об этом сегодня, 25 мая, "ВБ" сообщили пресс-службе УПМ Чуйской области.

Как уточняется, ДТП произошло накануне, 24 мая, примерно в 22.00.

"Водитель, 1983 года рождения, двигался в направлении аэропорта "Манас". На повороте в село Камышановка под мостом мужчина не справился с управлением и врезался в стену, разделяющую дорожную полосу. В результате водитель получил множественные травмы. Он находится в БНИЦТиО. По данному факту назначены экспертизы", - проинформировали в ведомстве.