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Безработные получили оплачиваемые общественные работы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360450_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428043-ru.html

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25 мая 2017, 11:59       Комментарии

Безработные и малоимущие семьи Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области получили оплачиваемые общественные работы. Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова ознакомилась с ходом выполнения проекта.
В рамках привлечения безработных и малоимущих на оплачиваемые работы удалось построить кухню для детского сада, в котором воспитываются 106 детей от 2 до 6 лет. Кроме того, был решен вопрос с поставкой чистой питьевой воды. Всего на реализацию этого проекта было потрачено 313 тысяч сомов.
Также министру рассказали о реализации проекта "Продукты в обмен на труд". В Базар-Коргонском районе было реализовано 98 проектов, где малоимущие в обмен на работу получили продукты питания. Всего вовлечено более 4 тысяч семей, которые за проделанный труд получили 867 тонн муки и 80 тонн растительного масла.

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