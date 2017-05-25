Безработные получили оплачиваемые общественные работы

25 мая 2017, 11:59 Комментарии

Безработные и малоимущие семьи Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области получили оплачиваемые общественные работы. Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова ознакомилась с ходом выполнения проекта.

В рамках привлечения безработных и малоимущих на оплачиваемые работы удалось построить кухню для детского сада, в котором воспитываются 106 детей от 2 до 6 лет. Кроме того, был решен вопрос с поставкой чистой питьевой воды. Всего на реализацию этого проекта было потрачено 313 тысяч сомов.

Также министру рассказали о реализации проекта "Продукты в обмен на труд". В Базар-Коргонском районе было реализовано 98 проектов, где малоимущие в обмен на работу получили продукты питания. Всего вовлечено более 4 тысяч семей, которые за проделанный труд получили 867 тонн муки и 80 тонн растительного масла.