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В Бишкеке началось строительство подстанции "Северная"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428042-ru.html

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25 мая 2017, 12:13       Комментарии

Бишкек 25 мая /Ислам Розиев - Кабар/. В Бишкеке сегодня состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство мощной подстанции "Северная" для разгрузки двух подстанций 110кВ "Тепличная" и "Карагачевая".
Вместе с этим улучшится и надежность электроснабжения подстанций "Молодогвардейская" и "Северная".
ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" начало строительство подстанции для обеспечения электроэнергией северной части Бишкека - это ул. Советская, БЧК, Махатма Ганди, городок Красный строитель и жилмассив "Ак Босого". Строительство подстанции планируется закончить в октябре этого года.
Заместитель Нацэнергохолдинга Нурлан Садыков подчеркнул, что строительство подстанции "Северная" имеет важное значение для устранения локальных проблем, таких как аварийность станций в зимнее время.
"До реконструкции подстанция была на балансе "Северэлектро", но в связи с нагрузкой северной части города в зимнее время было принято решение на уровне правительства передать подстанцию Нацэнергохолдингу", - рассказала руководитель пресс-службы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Эльзада Саргашкаева.

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