В Бишкеке началось строительство подстанции "Северная"

25 мая 2017, 12:13 Комментарии

Бишкек 25 мая /Ислам Розиев - Кабар/. В Бишкеке сегодня состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство мощной подстанции "Северная" для разгрузки двух подстанций 110кВ "Тепличная" и "Карагачевая".

Вместе с этим улучшится и надежность электроснабжения подстанций "Молодогвардейская" и "Северная".

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" начало строительство подстанции для обеспечения электроэнергией северной части Бишкека - это ул. Советская, БЧК, Махатма Ганди, городок Красный строитель и жилмассив "Ак Босого". Строительство подстанции планируется закончить в октябре этого года.

Заместитель Нацэнергохолдинга Нурлан Садыков подчеркнул, что строительство подстанции "Северная" имеет важное значение для устранения локальных проблем, таких как аварийность станций в зимнее время.

"До реконструкции подстанция была на балансе "Северэлектро", но в связи с нагрузкой северной части города в зимнее время было принято решение на уровне правительства передать подстанцию Нацэнергохолдингу", - рассказала руководитель пресс-службы ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Эльзада Саргашкаева.