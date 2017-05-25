Алмазбек Атамбаев вручил чекистам ключи от новых квартир

25 мая 2017, 12:13 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в церемонии открытия многоквартирного жилого дома, построенного в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе своего выступления Глава государства тепло поздравил чекистов с новосельем, отметив, что это настоящий праздник для них и их семей.

"И, конечно же, для меня это тоже праздник, потому что я помню, как тяжело было вначале. Как многие не верили в то, что мы сможем начать строить жилье для наших силовиков, - сказал Алмазбек Атамбаев. – А сегодня уже стало доброй традицией строить многоквартирные дома для силовиков, эта работа приобрела системный характер и с дальнейшим развитием страны должна только усиливаться".

Президент поблагодарил сотрудников ГКНБ за службу и отметил, что благодаря их добросовестной работе удалось повысить имидж спецслужб, сформировать структуры, которые обеспечивают безопасность граждан.