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Узбекистан и ОАЭ активизирует двустороннего сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428040-ru.html

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Премьер Жээнбеков и глава МИД ОАЭ обсудили вопросы развития сотрудничества

25 мая 2017, 12:17       Комментарии

Ташкент, 25 мая /Толонбай Курбанов - Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Абдулла бин Заид Ал-Нахаян накануне обсудили практические вопросы активизации двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает сегодня пресс-служба МИД Узбекистана.
Особое внимание было уделено вопросам реализации перспективных проектов в различных отраслях экономики с участием ведущих банковско-финансовых институтов и компаний ОАЭ, а также активизации туристического обмена.
Шейх Абдулла бин Заид Ал Нахаян подтвердил готовность эмиратской стороны к расширению всесторонних и взаимовыгодных отношений между двумя государствами.
Напомним, Ш. Мирзиёев 21 мая этого года в рамках Саммита арабо-мусульманских стран и США, на встречах с высшим руководством ОАЭ подтвердил взаимную заинтересованность и готовность поднять узбекско-эмиратские отношения на качественно новый уровень.

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