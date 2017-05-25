Узбекистан и ОАЭ активизирует двустороннего сотрудничества

25 мая 2017, 12:17 Комментарии

Ташкент, 25 мая /Толонбай Курбанов - Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Абдулла бин Заид Ал-Нахаян накануне обсудили практические вопросы активизации двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает сегодня пресс-служба МИД Узбекистана.

Особое внимание было уделено вопросам реализации перспективных проектов в различных отраслях экономики с участием ведущих банковско-финансовых институтов и компаний ОАЭ, а также активизации туристического обмена.

Шейх Абдулла бин Заид Ал Нахаян подтвердил готовность эмиратской стороны к расширению всесторонних и взаимовыгодных отношений между двумя государствами.

Напомним, Ш. Мирзиёев 21 мая этого года в рамках Саммита арабо-мусульманских стран и США, на встречах с высшим руководством ОАЭ подтвердил взаимную заинтересованность и готовность поднять узбекско-эмиратские отношения на качественно новый уровень.