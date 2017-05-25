В посольстве Великобритании в КР открыта книга соболезнований жертвам теракта в Манчестере

25 мая 2017, 11:55 Комментарии

В посольстве Великобритании в Кыргызстане открыта книга соболезнований жертвам теракта в Манчестере. Как сообщили в посольстве, книга будет открыта 25 мая с 10:00 до 12:00 и 26 мая с 11:00 до 13:00.

22 мая в 22:35 по местному времени после завершения выступления американской певицы Арианы Гранде в концертном зале "Манчестер-арена" в городе Манчестер (Великобритания) произошел взрыв. По данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник.

Полиция расценила произошедшее как террористический акт, в результате которого, по последним данным, погибло 22 человека, среди которых и дети, 59 человек получили ранения.