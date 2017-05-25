Кумысолечение-2017: гид по ценам и лечебницам в Кыргызстане

25 мая 2017, 11:33 Комментарии

В середине мая в Кыргызстане начинается сезон кумысолечения. Люди съезжаются в лечебницы разных регионов, чтобы пройти оздоровительный курс, регулярно употребляя парное кобылье молоко и слабый кумыс (саамал).

Заканчивается сезон кумысолечения уже в середине июля, когда на небосклоне появляется созвездие Плеяд. Поэтому успейте выбрать и посетить предложенные в нашей инфографике лечебницы. На карте отмечено много мест для оздоровления, большая часть которых находится всего в нескольких десятках километров от Бишкека, что не может не радовать.

Кумыс - пенистый напиток из кобыльего молока, получаемый в результате брожения. В зависимости от закваски, длительности и условий изготовления можно получить разный кумыс - от крепкого, с повышенным содержанием спирта, до успокаивающего, приводящего в расслабленное состояние. Кумыс признан целебным общеукрепляющим средством.