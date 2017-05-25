Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

У каждого парка и сквера будет попечительский совет из активистовУ каждого парка и сквера будет попечительский совет из активистовВ Кыргызстан приедет патриарх Московский и всея Руси КириллВ Кыргызстан приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Кумысолечение-2017: гид по ценам и лечебницам в Кыргызстане

Источник:
https://ru.sputnik.kg/infograp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428037-ru.html

Похожие новости

Только эффективное международное взаимодействие позволит действенно противостоять росту терроризма и экстремизма, - постпред Кыргызстана в совете ОДКБ А.Мамбетсеитов

Заместителем полпреда Иссык-Кульской области стала бывший сотрудник "Газпром Кыргызстан"

Кыргызстану до ноября необходимо привести в соответствие законодательство в области Госфинразведки – Ю.Чиханчин

В Кыргызстан приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В Кыргызстане вместо аттестации госслужащие проходят оценку деятельности

25 мая 2017, 11:33       Комментарии

В середине мая в Кыргызстане начинается сезон кумысолечения. Люди съезжаются в лечебницы разных регионов, чтобы пройти оздоровительный курс, регулярно употребляя парное кобылье молоко и слабый кумыс (саамал).
Заканчивается сезон кумысолечения уже в середине июля, когда на небосклоне появляется созвездие Плеяд. Поэтому успейте выбрать и посетить предложенные в нашей инфографике лечебницы. На карте отмечено много мест для оздоровления, большая часть которых находится всего в нескольких десятках километров от Бишкека, что не может не радовать.
Кумыс - пенистый напиток из кобыльего молока, получаемый в результате брожения. В зависимости от закваски, длительности и условий изготовления можно получить разный кумыс - от крепкого, с повышенным содержанием спирта, до успокаивающего, приводящего в расслабленное состояние. Кумыс признан целебным общеукрепляющим средством.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум