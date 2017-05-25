Торговля между Палестиной и ЕАЭС: остались формальности

25 мая 2017, 11:51 Комментарии

Sputnik, Алексей Стефанов

Решение совета Евразийской экономической комиссии, в соответствие с которым Палестина включена в список наименее развитых стран, было принято в апреле 2016-го. В середине мая этого года после переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом президент России Владимир Путин заявил, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение допустить Палестину к преференциальным условиям торговли с ЕАЭС.

Палестинская автономия стала 104-м государством, входящим в число менее развитых и развивающихся стран, с которыми у Евразийского экономического союза действуют преференции в торговле. Причем наравне с Палестиной, Ираком и Пакистаном в этой сотне государств, как ни странно, находятся Египет и Китай.

Что касается перечня товаров, то он очень большой, в нем множество позиций. Значительную долю составляет сельскохозяйственная продукция, товары легкой и пищевой промышленности, народного промысла, антиквариат и так далее.

"Каждый год, а иногда и несколько раз в год список преференциальных товаров меняется. При принятии решения отталкиваются от экономического положения наименее развитых и развивающихся стран и от состояния экономики государств, которые этот перечень утверждают. К примеру, сейчас обсуждается вопрос об исключении из списка преференциальных товаров восьми типов сельскохозяйственной продукции: картофеля, томатов, лука, капусты, салата определенных сортов, огурцов, перца и яблок", - отмечает эксперт агентству Sputnik.

По его словам, это связано с тем, что в рамках ЕАЭС российские производители могут обеспечить стопроцентное импортозамещение. Обращают внимание и на то, чтобы преференциальный режим торговли определенными видами продукции не опустошал бюджеты пяти стран ЕАЭС с точки зрения таможенных платежей. При этом государства - участники союза обязаны учитывать рекомендации ООН.

Отложить в сторону вопросы преференциальной торговли вплоть до полного обнуления с одними государствами и применения иных ставок к другим из этого списка ЕЭК не имеет права. Потому, несмотря на принятое решение, торговля на условиях преференции с Палестиной пока не началась.

"Когда речь идет о менее развитых и развивающихся странах, эти так называемые преференции невозможно распространить на 10 государств, а на остальные 94 не распространять. То есть здесь всегда стоит вопрос либо о полном исключении каких-то товарных позиций из списка, либо о применении общих условий", - заявил эксперт.

Именно поэтому сейчас список преференциальных товаров обсуждается в правительствах России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана, после чего будет составлен новый перечень продукции для торговли на условиях преференции и начнется торговля с Палестиной на особых условиях. Ожидается, что решение будет принято в течение ближайших двух недель.