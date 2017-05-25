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Инвалиды по слуху и зрению просят провести маршрутную линию в жилмассив "Кок-Жар"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/invali...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428035-ru.html

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25 мая 2017, 11:25       Комментарии

Инвалиды по слуху и зрению просят провести маршрутную линию в жилмассив "Кок-Жар". Об этом говорится в обращении людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в столичной новостройке.
«Мы, жители-инвалиды по слуху и зрению, живём в средней полосе жилмассива "Кок-Жар" по ул. Молдокулова. Маршрутные линии проходят в верхней полосе по ул. Ахунбаева и в нижней — по ул. Шоокум. Инвалидам и жителям 20-го квартала приходится идти вверх или вниз, на ул. Алма-Атинскую, что небезопасно для нас. Особенно очень тяжело зимой тем, кому рано идти на работу или на учёбу. Две существующие маршрутные линии под номерами 138 и 227 дублируют друг друга от начала маршрута в жилмассиве "Кок-Жар" до ЦУМа, — говорится в обращении.
Люди с ОВЗ отмечают, что ранее обращались в мэрию Бишкека с соответствующей просьбой, однако вопрос так и не был решен.
"Нам нужна хорошая дорога и транспорт, необходимые для социальной интеграции в общество. Надеемся что на нас обратят внимание и примут меры для проведения одной из маршрутных линий", — говорится в обращении.

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