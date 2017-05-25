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В Кыргызстане вместо аттестации госслужащие проходят оценку деятельности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428034-ru.html

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25 мая 2017, 11:31       Комментарии

В Кыргызстане вместо аттестации госслужащие проходят оценку деятельности. Об этом заявлено в ходе семинара по вопросам оценки деятельности служащих, состоявшегося накануне, 24 мая, в Государственной кадровой службе.
«Новым законодательством в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы вместо аттестации установлена оценка деятельности, как механизм повышения эффективности работы служащих. Оценка деятельности служащих проводится на ежегодной основе. По результатам квартальных оценок служащим выставляется годовая оценка в соответствии с установленными критериями», — отмечают в ГКС.
Оценка деятельности включает систему материальной и нематериальной мотивации служащих, в которой предусмотрены: присвоение  шага в сетке оплаты труда, присвоение первого, очередного и внеочередного классного чина, представление к ведомственной награде, повышение квалификации за рубежом, включение в национальный резерв кадров, включение во внутренний резерв кадров.

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