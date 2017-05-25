У каждого парка и сквера будет попечительский совет из активистов

25 мая 2017, 11:38 Комментарии

Глава Общественного фонда «Наше право» Калича Умуралиева заявила, что активисты намерены создать совет попечителей, чтобы опекать парки и скверы города. Об этом Умуралиева заявила на пресс-конференции.

«Если у парка будет свой совет по управлению, люди будут заботиться о нем, собирать средства на его развитие. Сегодня у нас все парки сданы в аренду бизнесменам. Они застраивают их многоэтажками, кафе и так далее. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к нам. Мы будем мониторить работу парков и управления этими объектами», — сказала Калича Умуралиева.

Она также отметила, что такую практику применяют в большинстве странах мира.

«Например, у Центрального парка Нью-Йорка есть свой комитет. Им управляют не бизнесмены, а граждане. Как результат — каждый год парк посещают 25 млн туристов», — подчеркнула глава ОФ "Наше право".