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У каждого парка и сквера будет попечительский совет из активистов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/u-kazh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428033-ru.html

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25 мая 2017, 11:38       Комментарии

Глава Общественного фонда «Наше право» Калича Умуралиева заявила, что активисты намерены создать совет попечителей, чтобы опекать парки и скверы города. Об этом Умуралиева заявила на пресс-конференции.
«Если у парка будет свой совет по управлению, люди будут заботиться о нем, собирать средства на его развитие. Сегодня у нас все парки сданы в аренду бизнесменам. Они застраивают их многоэтажками, кафе и так далее. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к нам. Мы будем мониторить работу парков и управления этими объектами», — сказала Калича Умуралиева.
Она также отметила, что такую практику применяют в большинстве странах мира.
«Например, у Центрального парка Нью-Йорка есть свой комитет. Им управляют не бизнесмены, а граждане. Как результат — каждый год парк посещают 25 млн туристов», — подчеркнула глава ОФ "Наше право".

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