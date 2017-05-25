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По дороге в аэропорт «Манас» разбился мотоциклист

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/po-dor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428032-ru.html

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25 мая 2017, 11:44       Комментарии

По дороге в аэропорт «Манас», не справившись с управлением, разбился мотоциклист. Об этом этом K-News сообщили в УПМ Чуйской области.
Как уточняется, ДТП произошло вчера в 22:00.
«Водитель 1983 года рождения двигался в сторону аэропорта «Манас». На повороте в село Камышановка под мостом мужчина не справился с управлением  и врезался в стену, разделяющую полосы движения. В результате водитель получил множественные переломы. Сейчас он находится в БНИЦТиО в тяжелом состоянии», — рассказали УПМ.

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