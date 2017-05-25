По дороге в аэропорт «Манас» разбился мотоциклист

25 мая 2017, 11:44 Комментарии

По дороге в аэропорт «Манас», не справившись с управлением, разбился мотоциклист. Об этом этом K-News сообщили в УПМ Чуйской области.

Как уточняется, ДТП произошло вчера в 22:00.

«Водитель 1983 года рождения двигался в сторону аэропорта «Манас». На повороте в село Камышановка под мостом мужчина не справился с управлением и врезался в стену, разделяющую полосы движения. В результате водитель получил множественные переломы. Сейчас он находится в БНИЦТиО в тяжелом состоянии», — рассказали УПМ.