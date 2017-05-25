«Газпром» подключил к газоснабжению жилмассив «Керемет»

25 мая 2017, 11:51 Комментарии

В Первомайском районе города Бишкека состоялась подача природного газа в жилой массив "Керемет". Порядка 420 жителей получили доступ к голубому топливу.

Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов протяженностью 1,9 км составила 7 млн. сомов.

Отметим, что сегодня в 14:00 также состоится подача газа в жилой массив "Касым". Доступ к газу получат 430 жителей.

По итогам 2016 года компанией "Газпром Кыргызстан" было газифицировано 10 населенных пунктов. В текущем году планируется подключить к газу еще 15 жилмассивов Бишкека и Чуйской области. До 2030 года в планах компании увеличить уровень газификации республики до 62%.

Добавим, газификация страны проводится в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан".

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