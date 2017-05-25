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«Газпром» подключил к газоснабжению жилмассив «Керемет»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gazpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428031-ru.html

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В Бишкеке жители жилмассива "Кайынды" получили доступ к газу

В Бишкеке газифицировали жилмассив «Кайынды»

25 мая 2017, 11:51       Комментарии

В Первомайском районе города Бишкека состоялась подача природного газа в жилой массив "Керемет". Порядка 420 жителей получили доступ к голубому топливу.
Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов протяженностью 1,9 км составила 7 млн. сомов.
Отметим, что сегодня в 14:00 также состоится подача газа в жилой массив "Касым". Доступ к газу получат 430 жителей.
По итогам 2016 года компанией "Газпром Кыргызстан" было газифицировано 10 населенных пунктов. В текущем году планируется подключить к газу еще 15 жилмассивов Бишкека и Чуйской области. До 2030 года в планах компании увеличить уровень газификации республики до 62%.
Добавим, газификация страны проводится в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан".
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