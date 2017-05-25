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Кыргызстан не смог доказать вину Максима Бакиева, еще и остался должен ему

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360446_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428030-ru.html

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25 мая 2017, 11:21       Комментарии

"Не могу промолчать. Узнала, что мы не просто не смогли доказать вину по экономическим преступлениям Максима Бакиева в суде Великобритании, мы ему еще и должны теперь", - написала депутат Эльвира Сурабалиева на своей страничке в Facebook.
Парламентарий отмечает, что Максим Бакиев осенью 2016 года выиграл в суде Великобритании иск, согласно которому Кыргызстан должен выплатить ему расходы по предыдущим судебным искам с обвинениями в его адрес и расходы на дорогих адвокатов.
"Мало того, что из-за этой кровожадной президентской семейки 07.04.2010 года погибла сотня наших молодых ребят, так ему теперь еще и компенсацию необходимо выплатить?!" - недоумевает нардеп.
Она добавила, что когда подняла вопрос о сроках подачи иска в апреле 2016 года, ее обвинили в том, что информация была подана неправильно.
"Пусть эти люди теперь расскажут обществу, на какую сумму отныне бюджет страны не должен рассчитывать. Считаю, что ведомство, которое не смогло предоставить доказательства экономических преступлений и коррупции сына экс-президента, что привело к последствиям, должно понести хоть какую-то ответственность за столь халатное отношение к интересам своей страны", - пишет Сурабалдиева.
Напомним, 12 мая этого года Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор по делу ЗАО "Манас Банк". Решением суда Максима Бакиева, сына экс-президента Курманбека Бакиева, признали виновным в организации коррупции, совершенной в интересах преступной группы, организации в легализации преступных доходов.

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