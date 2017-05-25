В школах КР сегодня прозвучит "последний звонок"

25 мая 2017, 11:23 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. В школах Кыргызстана сегодня прозвучал "последний звонок".

По информации Министерства образования и науки, по республике в этом году школу оканчивают 62 тысячи 11-классников и 92 тысячи 9-классников.

"Последний звонок" прозвучал в более чем 2220 школах страны.

Как ранее сообщали в Минобразования, в этом году запрещено проводить торжественные мероприятия в кафе, ресторанах и в других увеселительных местах. МВД сообщало, что в этот день они усилят меры безопасности.