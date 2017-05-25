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В Бишкеке проходит 26-е заседание ЕАГ

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428027-ru.html

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25 мая 2017, 11:39       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Бишкеке проходит 26-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ.
В ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Также в нее входят 15 государств-наблюдателей и 19 международных и региональных организаций.
На полях пленарной недели планируется обсудить ряд важных вопросов. В частности по взаимным оценкам и правовым вопросам, по типологиям и противодействию финансирования терроризма и преступности, по техническому содействию, по обмену опытом выявления иностранных боевиков-террористов.
По итогам заседания планируется подписание ряда документов.

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