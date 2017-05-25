В Бишкеке проходит 26-е заседание ЕАГ

25 мая 2017, 11:39 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Бишкеке проходит 26-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ.

В ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Также в нее входят 15 государств-наблюдателей и 19 международных и региональных организаций.

На полях пленарной недели планируется обсудить ряд важных вопросов. В частности по взаимным оценкам и правовым вопросам, по типологиям и противодействию финансирования терроризма и преступности, по техническому содействию, по обмену опытом выявления иностранных боевиков-террористов.

По итогам заседания планируется подписание ряда документов.