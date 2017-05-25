Близ Орто-Токойского водохранилища остановили работу незаконной свалки

25 мая 2017, 11:14 Комментарии

Возле Орто-Токойского водохранилища приостановлена работа незаконной свалки. Об этом сообщает Госэкотехинспекция.

По данным ведомства, во время ветра мусор со свалки попадал в водохранилище. Скопление бытовых отходов образовалось из-за того, что жители сел Кочкор и Семиз-Бел массово выбрасывали мусор на этой территории.

"Нами было вынесено несколько предупреждений относительно свалки. В данное время ведется рекультивация того места, где была свалка", — сообщили в Госэкотехинспекции.

В ведомстве добавили, что в регионе ведется работа по строительству нового мусорного полигона, отвечающего требованиям по экологии.

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