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Близ Орто-Токойского водохранилища остановили работу незаконной свалки

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bliz-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428023-ru.html

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25 мая 2017, 11:14       Комментарии

Возле Орто-Токойского водохранилища приостановлена работа незаконной свалки. Об этом сообщает Госэкотехинспекция.
По данным ведомства, во время ветра мусор со свалки попадал в водохранилище. Скопление бытовых отходов образовалось из-за того, что жители сел Кочкор и Семиз-Бел массово выбрасывали мусор на этой территории.
"Нами было вынесено несколько предупреждений относительно свалки. В данное время ведется рекультивация того места, где была свалка", — сообщили в Госэкотехинспекции.
В ведомстве добавили, что в регионе ведется работа по строительству нового мусорного полигона, отвечающего требованиям по экологии.
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