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В парламенте призвали отказаться от помпезности и лишних трат при проведении выпускных

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428022-ru.html

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Прокуратура Чуйской области ищет кров для выпускников детдомов

25 мая 2017, 11:19       Комментарии

Выпускные вечера нужно проводить без помпезности и особых затрат. Об этом депутат Пархат Тулендыбаев заявил на заседании Жогорку Кенеша.
Он отметил, что нужно уделить особое внимание обеспечению безопасности школьников и их родителей перед выпускными. Данное требование нардеп объяснил возможными террористическими угрозами. Также Тулендыбаев призвал накануне выпускных проверить территории школ кинологическими службами.
"Перед выпускным и во время самого праздника необходимо запретить допуск на территории школ посторонних лиц, издать нормативно-правовые акты об обеспечении безопасности и провести профилактическую работу с выпускниками и родителями", — сказал он.
Кроме того, парламентарий считает, что выпускные должны проводиться без помпезности и особых затрат, потому что не у всех есть возможность отдать большую сумму.

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