В парламенте призвали отказаться от помпезности и лишних трат при проведении выпускных

25 мая 2017, 11:19 Комментарии

Выпускные вечера нужно проводить без помпезности и особых затрат. Об этом депутат Пархат Тулендыбаев заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что нужно уделить особое внимание обеспечению безопасности школьников и их родителей перед выпускными. Данное требование нардеп объяснил возможными террористическими угрозами. Также Тулендыбаев призвал накануне выпускных проверить территории школ кинологическими службами.

"Перед выпускным и во время самого праздника необходимо запретить допуск на территории школ посторонних лиц, издать нормативно-правовые акты об обеспечении безопасности и провести профилактическую работу с выпускниками и родителями", — сказал он.

Кроме того, парламентарий считает, что выпускные должны проводиться без помпезности и особых затрат, потому что не у всех есть возможность отдать большую сумму.