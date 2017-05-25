Майлуу-Суу попал в список самых 10 радиоактивных городов мира

25 мая 2017, 11:04 Комментарии

Сайт "Оси мира" составил список из 10 радиоактивных мест мира, где проживают люди. В этом списке оказался город Майлуу-Суу (Кыргызстан).

Отходы производства нередко вывозили на городскую свалку, сливали в реки или просто закапывали. Естественно, таким образом, проблема их утилизации не решалась: резкое повышение радиационного фона вызывало и продолжает вызывать многочисленные болезни и раннюю смерть. Бегут ли из этих страшных мест коренные жители? Не всегда.

1. Рамсар (Иран)

Побережье Каспийского моря может считаться настоящим раем для неприхотливых, любящих спокойный и размеренный отдых туристов. Городок Рамсар имеет славу комфортного морского курорта, куда стекаются люди со всей страны. Мало кого останавливает факт двадцатикратного превышения радиационного фона, которым может похвастать район Talesh Mahalleh. Здесь в свое время была настоящая свалка радиоактивных отходов. Правительство даже не удосужилось вырыть для них могильник.

2. Озерск (Россия)

Озерск остается одним из немногих закрытых городов России. В переписи населения от 2010 года значится 82 тыс. человек — эти люди продолжают строить жизнь практически на ядерном могильнике. Во времена холодной войны здесь был построен и долгое время функционировал завод "Маяк". Тысячи рабочих мест, стабильная зарплата, ежеквартальные премии и … оружейный плутоний, отходы от производства которого закапывались и сливались по всей территории области.

3. Чернобыль (Украина)

Катастрофа на Чернобыльской АЭС превратила название городка в имя нарицательное. Спустя десятилетия после аварии окрестности Чернобыля все еще сохраняют высокий радиационный фон, что делает удивительной информацию о все еще живущих здесь людях. Почти четыре сотни стариков решили вернуться в свои дома, находящиеся внутри запретной зоны. Кроме того, тысячи людей работают и на самом заводе, вынужденные проводить две вахтовые недели на близлежащей территории. Окрестные села, такие как Иваньковка, также не стоят покинутыми, хотя уровень радиации здесь в 30 раз превышает обычный.

4. Гуарапари (Бразилия)

Радиационный фон Гуарапари держится в пределах нормы, если не брать в расчет замеры на одном из его популярных пляжей. Он усыпан так называемыми "пятнами смерти": уровень радиации здесь чрезвычайно высок из-за эрозии прибрежных гор. Местные породы весьма богаты монацитом, содержащим уран и торий.

5. Янцзян (Китай)

Примерно та же ситуация сложилась у жителей китайского Янцзян, вынужденных соседствовать с моноцитовыми холмами. Песок, вызванный эрозией почвы, был использован местным заводом для производства кирпичей. Из них построили целый городской район, а моноцит, со временем распавшийся в стенах на радий, актиний и радон, превратил его в одно из худших мест на всей планете.

6. Керала (Индия)

Высокое содержание тория в окружающих Кералу песках стало причиной высокого уровня радиационного фона для целого штата. Ученые говорят, что непосредственной опасности для местного населения нет. По крайней мере, нет доказательств непосредственного облучения. Тем не менее, радиация здесь в 30 раз превышает средний показатель в мире.

7. Семей (Казахстан)

Окрестности этого города стали испытательным полигоном Советского Союза: только в открытом доступе есть информация о 456 взрывах ядерных бомб. В то время население области превышало 1,5 млн человек, в полной мере испытавших на себе разрушительные последствия испытаний. Сотни тысяч подверглись воздействию прямого радиационного излучения. Частота раковых заболеваний жителей этой области в три раза превышает среднюю статистику по стране.

8. Майлуу-Суу (Кыргызстан)

Сами жители Майлуу-Суу со смехом говорят, что уже привыкли жить рядом со свалкой радиоактивных отходов. Этот могильник — самый большой во всей Средней Азии: местные полушутя обсуждают планы водить к нему платные экскурсии. Около 2 млн. кубических метров радиоактивных материалов были похоронены вокруг города. Территорию смерти оградили лишь номинальным забором из колючей проволоки, которую давно украли и продали на металлолом. Что еще хуже, район тектонически активный, а могильник расположен выше города. Очередное землетрясение вполне может затопить весь Майлуу-Суу радиоактивным мусором. Вот только Человек-паук тут появится вряд ли.

9. Паломарес (Испания)

В 1966 году бомбардировщик ВВС США столкнулся в воздухе с самолетом заправки. B-82 нес груз из четырех ядерных бомб: одна упала, не разорвавшись, вторая канула в Средиземное море, зато третья и четвертая сработали безотказно. Ни о какой эвакуации местных жителей не шло и речи — инцидент остался в папке под грифом "секретно". И только в 2008 году, после длительного закрытого расследования, правительство выступило с официальной информацией о катастрофе полувековой давности. Некоторые районы Паломареса огородили забором, видимо, полагая, что он может снизить статистику раковых заболеваний, в 2,5 раза превышающую средний показатель по стране. Радиационный фон местности до сих пор превышает все мыслимые пределы.

10. Шинколобве (Демократическая Республика Конго)

Около 15 тыс. человек продолжают жить в Шиколобве, городе, фактически служившим придатком местному урановому руднику. Официально опасную шахту закрыли еще в 2004 году. И теперь большая часть населения Шиколобве вынуждена работать на незаконной добыче руды, которая ведется здесь, несмотря ни на какие постановления.