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Заграничные командировки чиновников. В лидерах Минэконом, таможенники и МЧС

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360445_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428020-ru.html

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Турция, Италия и Талас — где еще находятся депутаты в командировке?

25 мая 2017, 11:05       Комментарии

Депутат Эльвира Сурабалдиева опубликовала на своей странице в Facebook список министерств с количеством служебных командировок за границу.
"...Мы получили вот эту распечатку о поездках наших госслужащих в министерствах. Жаль, не пофамильно. Мне бы очень хотелось понять, как исполнительная власть, которая должна быть на месте 24/7, справляется с повседневными обязанностями? К сведению, парламент является законодательным и надзорным органом, контролирующим деятельность представителей государственной службы. И не только. Еще бы понимать, что есть назначаемые (госаппарат весь) и избираемые (депутаты) представители нашей системы", - написала она.
Также депутат отметила, что Фонд госимущества выявил факты разворовывания бюджета страны на примере гостиницы "Семетей". "В Китае госслужащие не имеют права ездить в командировки более одного раза в год. После поездки у них забирают паспорта", - добавила она.
Напомним, вчера, 24 мая, на заседании Жогорку Кенеша вице-спикер Алтынай Омурбекова заявила, что, по неподтвержденным данным, есть государственные органы, сотрудники которых побывали в заграничных командировках по 40-60 раз. По неофициальным данным, заместители министра летают бизнес-классом и "ни в чем себе не отказывают".
В списке служебных командировок, опубликованном Сурабалдиевой, лидирует Министерство экономики, на втором месте Государственная таможенная служба и третьими по количеству загранкомандировок идут сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций.

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