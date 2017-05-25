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Погаси кредит, а не надежду

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pogasi-kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428018-ru.html

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25 мая 2017, 10:50       Комментарии

"Мы еще успеем погасить кредит? Сегодня у нас подошел срок оплаты, но мы не успели внести деньги вовремя. Как быть?" - озадаченная супружеская пара пришла к воротам банка, когда они уже были закрыты и тревожно интересовалась у выходящих сотрудников, как можно внести оплату, чтобы ее засчитали и не было просрочки.
Такие ситуации, увы, не редкость, поэтому мы попросили специалистов кредитного отдела дать разъяснения для потенциальных и действующих заемщиков относительно правил погашения.
- До которого часа в последний день погашения можно внести оплату, чтобы она попала в базу?
- Чтобы платеж был засчитан текущим днем, его надо внести не позднее 17.00. Затем база закрывается, и никакие операции совершить уже невозможно.
- Правда ли, что если клиент оплатит кредит в терминале, когда отделения банка уже закрыты, платеж засчитается текущим днем?
- Несмотря на то, что терминалы принимают деньги круглосуточно, если платеж совершен после 17.00, деньги поступят на счет только на следующий рабочий день.
- Если платеж задержан всего на сутки, считается ли он просроченным?
- Да, считается.
- В каком случае клиент попадает в "черный список"?
- Как такового "черного списка" не существует. Но есть факторы, негативно сказывающиеся на кредитной истории заемщика: нецелевое использования кредита, систематические необоснованные нарушения графика погашения. При повторном рассмотрении вопроса о выдаче кредита мы принимаем во внимание наличие просрочек, их количество, длительность, причины и т.д.
- Допускается ли досрочное погашение кредита?
- В Кыргызстане данный вопрос регулируется нормативными документами НБКР, согласно которым банки обязаны предоставить клиенту право на досрочное погашение кредита в любое время без штрафных санкций при условии уведомления об этом банка не менее, чем за 30 дней до возврата. Если это условие не соблюдается, то взимается штраф, размер которого зависит от вида кредита.

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