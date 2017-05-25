Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

10:59: Как кыргыза обманули "Ленин" и "Сталин"10:59: Как кыргыза обманули "Ленин" и "Сталин"Погаси кредит, а не надеждуПогаси кредит, а не надежду

В Бишкеке состоялся прием по случаю 99-ой годовщины Дня Республики Азербайджан

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428017-ru.html

Похожие новости

Высокая аварийность и загазованность воздуха привели к тому, что некоторые СМИ называют Бишкек городом-убийцей, - депутат

В Чолпон-Ате пройдет республиканская спартакиада среди сельской молодежи

В ближайшие дни в республике ожидается неустойчивая погода

Штормовое предупреждение: по республике ожидаются ливневые дожди

Чиновникам показали не протокольный Бишкек в папках, а живой и с проблемами

25 мая 2017, 10:55       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке состоялся торжественный прием по случаю 99-ой годовщины Дня Республики Азербайджан.
Как отметил заместитель министра иностранных дел КР Эмиль Кайкиев, Кыргызстан и Азербайджан сегодня активно развивают дружеские отношения. "Мы активно сотрудничаем с Республикой Азербайджан во всех сферах, надеюсь и в будущем наши братские народы будут расти и процветать путем наших общих усилий", - сказал он.
Созданная 28 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика является первой на мусульманском Востоке парламентской республикой. Азербайджанская Демократическая Республика с честью выполнила взятую на себя сложную историческую задачу. Были образованы первый Парламент и Правительство, государственный аппарат Азербайджана, установлены границы, созданы флаг, гимн и герб страны.
По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Кыргызстане Гидаят Оруджева, участие спортсменов и мастеров искусств двух стран на мероприятиях, проводимых в Азербайджане и в Кыргызстане, сближает и служит пропаганде культуры братских народов. "Расширение сотрудничества во всех сферах между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой является приоритетным направлением политики глав наших братских государств - Его Превосходительства Президента Азербайджанской Республики господина Ильхам Алиева и Его Превосходительства Президента Кыргызской Республики господина Алмазбека Атамбаева", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум