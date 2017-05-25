В Бишкеке состоялся прием по случаю 99-ой годовщины Дня Республики Азербайджан

25 мая 2017, 10:55 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке состоялся торжественный прием по случаю 99-ой годовщины Дня Республики Азербайджан.

Как отметил заместитель министра иностранных дел КР Эмиль Кайкиев, Кыргызстан и Азербайджан сегодня активно развивают дружеские отношения. "Мы активно сотрудничаем с Республикой Азербайджан во всех сферах, надеюсь и в будущем наши братские народы будут расти и процветать путем наших общих усилий", - сказал он.

Созданная 28 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика является первой на мусульманском Востоке парламентской республикой. Азербайджанская Демократическая Республика с честью выполнила взятую на себя сложную историческую задачу. Были образованы первый Парламент и Правительство, государственный аппарат Азербайджана, установлены границы, созданы флаг, гимн и герб страны.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Кыргызстане Гидаят Оруджева, участие спортсменов и мастеров искусств двух стран на мероприятиях, проводимых в Азербайджане и в Кыргызстане, сближает и служит пропаганде культуры братских народов. "Расширение сотрудничества во всех сферах между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой является приоритетным направлением политики глав наших братских государств - Его Превосходительства Президента Азербайджанской Республики господина Ильхам Алиева и Его Превосходительства Президента Кыргызской Республики господина Алмазбека Атамбаева", - сказал он.