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Вместо аттестации госслужащие проходят оценку деятельности

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vmesto-at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428015-ru.html

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25 мая 2017, 11:18       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Вместо аттестации государственные служащие проходят оценку деятельности. Об этом было заявлено в ходе семинара по вопросам оценки деятельности служащих, сообщает пресс-служба Госкадровой службы (ГКС) КР
В работе семинара приняли участие сотрудники центрального аппарата и территориальных подразделений Счетной палаты.
Оценка деятельности установлена новым законодательством в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы вместо аттестации как механизм повышения эффективности работы служащих.
Оценка деятельности служащих проводится на ежегодной основе, по результатам квартальных оценок служащим выставляется годовая оценка в соответствии с установленными критериями.
По словам заведующей отделом информационно-аналитической работы и развития ГКС Н.Бегалиевой, оценка деятельности включает систему материальной и нематериальной мотивации служащих.
"В ней предусмотрены: присвоение шага в сетке оплаты труда, присвоение первого, очередного и внеочередного классного чина, представление к ведомственной награде, повышение квалификации за рубежом, включение в национальный резерв кадров, включение во внутренний резерв кадров", - пояснила она.

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