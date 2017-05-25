Вместо аттестации госслужащие проходят оценку деятельности

25 мая 2017, 11:18 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Вместо аттестации государственные служащие проходят оценку деятельности. Об этом было заявлено в ходе семинара по вопросам оценки деятельности служащих, сообщает пресс-служба Госкадровой службы (ГКС) КР

В работе семинара приняли участие сотрудники центрального аппарата и территориальных подразделений Счетной палаты.

Оценка деятельности установлена новым законодательством в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы вместо аттестации как механизм повышения эффективности работы служащих.

Оценка деятельности служащих проводится на ежегодной основе, по результатам квартальных оценок служащим выставляется годовая оценка в соответствии с установленными критериями.

По словам заведующей отделом информационно-аналитической работы и развития ГКС Н.Бегалиевой, оценка деятельности включает систему материальной и нематериальной мотивации служащих.

"В ней предусмотрены: присвоение шага в сетке оплаты труда, присвоение первого, очередного и внеочередного классного чина, представление к ведомственной награде, повышение квалификации за рубежом, включение в национальный резерв кадров, включение во внутренний резерв кадров", - пояснила она.