10:59: Как кыргыза обманули "Ленин" и "Сталин"

25 мая 2017, 10:59 Комментарии

Недавно был в Москве, о чем все мои френды догадались по 100500 фотографиям, выложенным в соцсети. Приключилась со мной одна история, которую сложно передать только снимком.

Мы, участники одного форума, совершали ознакомительную экскурсию в районе Красной площади и тут я увидел уникальную картину: два Сталина и около них Ленин. Разумеется, никто не воскрес, это были аниматоры. Я загляделся на них, сфотографировал и в результате отстал от группы. Бросился их искать, но они как будто растворились, при этом связи просто не было, а в Москве я совсем не ориентируюсь.

Вот так и пострадал от "высокой политики",- мелькнула мысль. Было не страшно, наоборот смешно, что я умудрился так нелепо потеряться. Я понимал, что сложно пропасть в городе, где каждый 10-ый - это кыргыз.

В общем с помощью добрых людей, а затем купленной симки, смог дозвониться до организаторов, которые пустились на мои поиски.

"В музей Пушкина (именно туда направлялась группа) я могу сходить хоть сто раз, а когда еще подвернется возможность искать кыргыза в центре Москвы", - с улыбкой обратился ко мне коллега из Армении.

Теперь даже Сталин с Лениным не помешают найти дорогу кыргызстанцам, правда только в избирательный участок. ГРС запустила интерактивную услугу, благодаря которой можно узнать номер и адрес своего избирательного участка посредством SMS.

Теперь не до шуток. У нас вышел лонгрид, с детьми которыми потерялись. Не поленитесь зайти по ссылке, может вы их знаете и поможете в поисках.

Рубрика для тех, кому уже давно надоели журналисты, теперь есть возможность им отомстить. У нас стартовал проект "Интервью наоборот" депутат Каныбек Иманалиев "пытал" своими вопросами журналиста Азията Жекшеева

Кстати о вопросах, хотят запретить супругам тайком друг от друга продавать имущество. Если законопроект пройдет, то не избежать неприятных вопросов, почему хочешь продать.

Кстати о продажах, теперь предлагают "продавать" информацию (фото и видео) о нарушителях ПДД. За это планируют давать бдительному гражданину 10-15 процентов от штрафа. Разработчики уверены, что это повысит гражданский контроль за безопасностью дорожного движения.

Кстати сегодня 25 мая и соответственно последний звонок, он еще толком не начался, но школьники и радуют и огорчают. Правда пока речь не идет о выпускниках. Так юниорская сборная Кыргызстана по футболу (до 16 лет) со счетом 10:0 проиграла сверстникам из Северной Кореи, а школьников-режиссеров из Кыргызстана пригласили, угадайте куда... в Южную Корею. Проигрыши в спорте наверстываем в важнейшем из искусств.

Про валюту: обменки покупают доллар по 67,85 сома, а продают по 68,05. Рубль стоит сом и 20тыйынов, тенге - 21 тыйын.

Про топливо: Аи-95 стоит 42 сома, Аи-92 - 39,5, "дизель" продают на два сома дешевле. Газ отпускают по 22 сома.

Всем доброго дня и идите к своим целям, кто бы не стоял у вас на пути: Ленин, Сталин или аниматор.

В стране 10.59.

С уважением Бакыт Толканов