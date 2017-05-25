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ГНС за 4 месяца выдала страховых полисов на 25,7 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gns-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428012-ru.html

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25 мая 2017, 10:06       Комментарии

За 4 месяца в рамках реализации пилотного проекта на базе двух налоговых органов – Октябрьского и Сокулукского районов, Налоговая служба выдала 17 тыс. 21 страховой полис на сумму 25,7 млн сомов, 1045 квитанций крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1,6 млн сомов, приняла 27 тыс. 189 расчетных ведомостей на 646,8 млн сомов.
По данным ведомства, в 2016 году пилотными налоговыми органами было реализовано 64 тыс. 248 страховых полисов на сумму 69,6 млн сомов, а также принято 54 тыс. 627 расчетных ведомостей по средствам государственного социального страхования на 1 млрд 403,3 млн сомом, выписано 1742 квитанции крестьянским (фермерским) хозяйствам на сумму 2,7 млн сомов.
"Пилотный проект реализуется в управлениях Налоговой службы по Октябрьскому району г.Бишкек и Сокулукскому району Чуйской области поэтапно. На первом этапе с 1 декабря 2015 года проектом были охвачены индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников. Второй этап с 1 марта 2016 года коснулся индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников, физических лиц, владеющих земельной долей или ее частью, но не являющихся членами крестьянского (фермерского) хозяйства, крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица", – говорится в сообщении.
С 1 мая 2016 года реализуется третий этап в отношении юридических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств с образованием юридического лица.

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