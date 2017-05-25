В Тонском районе задержан скотокрад

25 мая 2017, 10:31 Комментарии

В ходе операции "Бандит" и "Нелегал" оперативниками ОУР ОВД Тонского района по подозрению в совершении скотокрадства был задержан 34-летний житель села Отрадное Ак-Суйского района А. Эрлан, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Как установили сотрудники милиции, задержанным в феврале месяце было совершено кража крупного рогатого скота в селе Кара-Талаа Тонского района, а в мая месяце двух голов теленка у жителя участка "АБЗ" села Ак-Олон этого же района.

По двум фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 165 («Скотокрадство») УК КР. Ведутся следственные мероприятия к причастности задержанного к другим фактам скотокрадства.