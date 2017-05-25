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В Тонском районе задержан скотокрад

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-tons...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428011-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 25 мая отключат электричество

25 мая 2017, 10:31       Комментарии

В ходе операции "Бандит" и "Нелегал" оперативниками ОУР ОВД Тонского района по подозрению в совершении скотокрадства был задержан 34-летний житель села Отрадное Ак-Суйского района А. Эрлан, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
Как установили сотрудники милиции, задержанным в феврале месяце было совершено кража крупного рогатого скота в селе Кара-Талаа Тонского района, а в мая месяце двух голов теленка у жителя участка "АБЗ" села Ак-Олон этого же района.
По двум фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 165 («Скотокрадство») УК КР. Ведутся следственные мероприятия к причастности задержанного к другим фактам скотокрадства.

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