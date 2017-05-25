Депутат: У правительства нет приоритета по использованию средств

25 мая 2017, 10:35 Комментарии

У правительства нет приоритета по использованию средств. Об этом сегодня, 25 мая, заявил на заседании парламента депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, в данное время на дорогах Кыргызстана происходит множество аварий, ситуация на дорогах тяжелая.

"Мы не должны сидеть и ждать суда по "Безопасному городу". Мы должны выделить средства на видеокамеры на дорогах. Вчера министр финансов сказал, что выделенные на камеры 300 млн сомов использовали на строительство ипподрома. Это показывает, что у нас нет приоритета. Мы должны решать актуальные проблемы. Конечно, проводить такие масштабные игры хорошо, но мы должны обратить внимание на дорожную безопасность. Если мы так и будем сидеть, то нам перестанут верить граждане. Я тоже не верю. У правительства есть деньги, но приоритета нет", — сказал Бекешев.