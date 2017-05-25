Отечественные производители не могут экспортировать продукцию из-за отсутствия грузовых вагонов

25 мая 2017, 10:45 Комментарии

Производители из Кыргызстана не могут экспортировать продукцию в Узбекистан из-за отсутствия грузовых вагонов. Об этом на заседании парламента рассказал депутат Жогорку Кенеша от фракции "Онугуу-Прогресс" Абдыкапар Султанов.

По его словам, сейчас на юге страны нет ни одного кыргызстанского грузового вагона. Из-за этого нет экспорта сельхозпродукции в Узбекистан и Таджикистан.

"Каждый раз я поднимаю эту проблемы, но "Кыргыз Темир Жолу" только отписывается, заявляя, что нет вагонов. Хотя только недавно Российско-Кыргызский фонд развития одобрил кредит на $8,5 млн, уже даже прошел тендер, но до сегодняшнего дня нет итогов", — возмутился депутат.