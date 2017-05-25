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Отечественные производители не могут экспортировать продукцию из-за отсутствия грузовых вагонов

Источник:
http://knews.kg/2017/05/oteche...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428009-ru.html

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25 мая 2017, 10:45       Комментарии

Производители из Кыргызстана не могут экспортировать продукцию в Узбекистан из-за отсутствия грузовых вагонов. Об этом на заседании парламента рассказал депутат Жогорку Кенеша от фракции "Онугуу-Прогресс" Абдыкапар Султанов.
По его словам, сейчас на юге страны нет ни одного кыргызстанского грузового вагона. Из-за этого нет экспорта сельхозпродукции в Узбекистан и Таджикистан.
"Каждый раз я поднимаю эту проблемы, но "Кыргыз Темир Жолу" только отписывается, заявляя, что нет вагонов. Хотя только недавно Российско-Кыргызский фонд развития одобрил кредит на $8,5 млн, уже даже прошел тендер, но до сегодняшнего дня нет итогов", — возмутился депутат.

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