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Футбол: "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы и завоевал путевку в ЛЧ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360444_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428007-ru.html

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25 мая 2017, 10:42       Комментарии

В Стокгольме на стадионе "Френдс Арена" прошел финальный поединок Лиги Европы по футболу, где встретились английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс".
Первый мяч был забит на 18-й минуте, отличился Поль Погба. В начале второго тайма окончательный счет установил Генрих Мхитарян.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Манчестера".
Таким образом, "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы и сыграет в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Стоит отметить, в английской премьер-лиге подопечные Жозе Моуринью заняли шестое место, в свою очередь "Аякс" является серебряным призером чемпионата Голландии.

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