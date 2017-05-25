Футбол: "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы и завоевал путевку в ЛЧ

25 мая 2017, 10:42 Комментарии

В Стокгольме на стадионе "Френдс Арена" прошел финальный поединок Лиги Европы по футболу, где встретились английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс".

Первый мяч был забит на 18-й минуте, отличился Поль Погба. В начале второго тайма окончательный счет установил Генрих Мхитарян.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Манчестера".

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы и сыграет в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Стоит отметить, в английской премьер-лиге подопечные Жозе Моуринью заняли шестое место, в свою очередь "Аякс" является серебряным призером чемпионата Голландии.